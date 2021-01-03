شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 151 ألف عبوة مطهرات مجهولة المصدر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة، بمحافظة الإسكندرية، التحفظ على 151 ألف عبوة جيل مطهر وكحول ومستحضرات تجميل وصابون، بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للإستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها،و5200 لتر كحول إيثيلي، بدون مستندات «مجهول المصدر»، داخل مصنع بدون ترخيص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل «بدون ترخيص»، غير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 151080 عبوة «جيل مطهر وكحول ومستحضرات تجميل وصابون» بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، و5200 لتر كحول إيثيلى بدون مستندات «مجهول المصدر»، مما يشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته للنيابة العامة، أمرت بالتحفظ على المضبوطات وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.