شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من مشروعات الأمن الغذائي بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بها.

وجاءت الجولة بتفقد مصنع الأعلاف بمنطقة الشؤون مقام على مساحة ٥ افدنه وتبلغ طاقته الإنتاجية 5 طن / ساعة من أعلاف الماشية وخط إنتاج بطاقة 7 طن / ساعة من أعلاف الدواجن.

وأوضح أن المصنع يسهم في توفير الكميات اللازمة من العلف لمشروعات الامن الغذائي بالمحافظة وأن العلف الذي يتم إنتاجه يتميز بجودة عالية ومطابق للمواصفات المقررة من قبل وزارة الزراعة بهدف إعطاء قيمة غذائية عالية بما يسهم في تحقيق معدل نمو وتسمين جيد للحيوانات.

وتابع محافظ قنا سير العمل بمشروعات (محطات الألبان الثلاثة بمنطقة المعنا، والذي ينتج أنواع جديدة من منتجات الألبانية كالجبن الرومي، الجبن الدمياطي، الزبدة، السمنة وغيرها من مشتقات الألبان، مؤكدا أن المحافظة حريصة على توفير مختلف المنتجات الغذائية الصحية والأمنة وذات الجودة العالية بالأسعار المخفضة التي تتناسب مع كافة المواطنين.