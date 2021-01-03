شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتابع الحصر التصنيفي للتربة لاستصلاح 500 ألف فدان بالساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه وفد من الخبراء والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقة الساحل الشمالي وجنوب الضبعة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التوسع الأفقي وعمليات الحصر التصنيفي التفصيلى لها للتأكد من صلاحية هذه الأراضي للزراعة وتحديد التركيب المحصولي المناسب لها في حالة التأكد من ذلك بعد إنتهاء نتائج الحصر التصنيفي للتربة.

وشدد «القصير» في تصريحات صحفية، الأحد، على هامش تفقده موقع الأراضي على أهمية إجراء هذا الحصر كخطوة أولى، لإن الدولة سوف تنفق المليارات من الجنيهات على هذا المشروع القومي الهام الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 500 ألف فدان، سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في سد جانب من الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة أن هناك خبراء من وزارة الزراعة المتخصصين في هذه العمليات سواء من هيئة التعمير أو مركز بحوث الصحراء أو معهد الأراضي التابع لمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء من جامعتي القاهرة والإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة الخبراء للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

وقال «القصير» إن هناك متابعة مكثفة لهذا المشروع من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولكل المشروعات التي تستهدف الأمن الغذائي، موضحًا أن جهود الدولة الحالية في مجال تدعيم مشروع تحديث منظومة الري والبحث عن محاور متعددة لإيجاد مصادر للمياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعي ‏ تستهدف جميعها توفير المياه اللازمة للتوسع الأفقي سواء في سيناء أو الساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد أو جنوب الوادي وتوشكي وغيرها من المناطق المستهدفة للتوسع فيها.

جولة السيد القصير وزير الزراعة في الساحل الشمالي

جولة السيد القصير وزير الزراعة في الساحل الشمالي

جولة السيد القصير وزير الزراعة في الساحل الشمالي

جولة السيد القصير وزير الزراعة في الساحل الشمالي