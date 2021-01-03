شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالتجديد لنائب لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 53 تابع (أ)، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 725 لسنة 2020، بشأن تجديد تعيين كلا من محمد شعبان عبدالفتاح مرعي، ومحمد عبدالعزيز محمد براية، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (لمدة عام). وشمل القرار أن يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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