شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد «الشباب والرياضة بالإسكندرية» في 2020: تدشين 60 مبادرة و3 مليون جنيه استثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، اليوم الأحد، حصاد 2020، حيث بلغت الخطة الاستثمارية، 3 مليون و470 ألف جنيه.

وحصدت المديرية مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في أولمبياد الطفل المصري للعام الثاني على التوالي، وبطولة الجمهورية للملاكمة بطولة الإسكندرية مواليد ٢٠٠٤ بنات للموسم الرياضي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لأبطال الملاكمة ضمن فرق المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة.

وأشارت إلى أنه تم إشهار ٤ مراكز شباب جديدة هم (السيوف٢، والفضالي، وخورشيد، والمنتزة)، وجاري إشهار ٩ مراكز شباب جديدة.