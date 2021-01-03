شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير ١١١رحلة جوية تنقل ٨٩٠٠ راكبًا اليوم وغداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير مصرللطيران، غداً الإثنين، ٥٢ رحلة جوية إلى كل من بيروت، أمستردام، جوبا، جدة، الرياض، لندن، كوبنهاجن، الدمام، باريس، اسطنبول، عمان، المدينة المنورة، البحرين، دبي، أديس أبابا، نيروبي، الشارقة، الخرطوم، جدة، إربيل، أبوظبي ومن بين هذه الرحلات ١٣ رحلة داخلية إلى كل من أسوان، الأقصر، شرم الشيخ، الغردقة، و٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٠٣٧ راكب.

كما تسير مصر للطيران، اليوم الأحد، ٥٩ رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، كازابلانكا، جدة، ندچمينا، الرياض، الدمام، تونس، لاجوس، أبوچا، لندن، باريس، چنيف، أمستردام، كوبنهاجن، روما، ميونخ، نيويورك، برلين، ڤيينا، فرانكفورت، عمان، ميلانو، المدينة المنورة، عنتيبي، أديس أبابا، ومن بين هذه الرحلات ١٤ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، والأقصر، وأسوان، ومرسي علم، و٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٨٨٢ راكب.