شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب الإثنين.. والقاهرة 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الارصاد الجوية غداً الاثنين طقس مائل للدفء على معظم الأنحاء دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية ، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 – 75 ،1 والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 11»، الإسكندرية « 21– 12»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 11»، أسوان «26 – 11» .