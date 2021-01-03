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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي 4 عمداء جدد.. ويتعهد بدعمهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، عمداء الكليات الذين صدرت لهم القرارات الجمهورية مؤخراً بتعيينهم عمداء لكلياتهم، وعددهم 4 عمداء.
وهنأ رئيس الجامعة العمداء الجدد، متمنيا لهم التوفيق تولى إدارة كلياتهم، مؤكداً على تقديم كل الدعم والمساندة لهم لنجاحهم في أداء مهمتهم.
وسلم «قنصوة» القرارات الجمهورية بتعيينهم وهم،الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد عادل عبدالحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا.
من جانبهم أعرب العمداء عن شكرهم وتقديرهم للثقة في تحمل هذه المسئولية، مؤكدين على قيامهم ببذل قصارى جهدهم للارتقاء بكلياتهم خلال فترة عمادتهم.
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