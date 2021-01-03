حماية الطفل بالسويس: الدولة تهتم بالأطفال ومشاكلهم وتوفير كل سبل الدعم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت لجنة حماية الطفل برئاسة حى فيصل اجتماعا لمناقشة العديد من الأفكار وآليات العمل خلال الفترة المقبلة لخدمة الاطفال بالسويس وخاصة الذين يعانون من مشاكل. جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس تحت إشراف المهندسة فاتن ابراهيم رئيس حى فيصل وبحضور امانى محمد بيومي مقرر لجنة حماية الطفل بمدن القناة وعضو المجلس القومى للطفولة وأمل احمد سكرتير عام حى فيصل وأمال شرقاوى مقرر اللجنة بحى فيصل واعضاء اللجنة بالمديريات الخدمية والمجتمع المدني فيصل. وأكدت امانى محمد بيومي أن الدولة تهتم بالأطفال ومشاكلهم وتوفير كل سبل الدعم في كافة المجالات واضافت أن الفترة المقبلة ستشهد عمل رصد ميدانى بكل منطقة بنطاق الأحياء الشعبية والسكنية في كافة أحياء المحافظة لتكوين حصر ميدانى بكل صغيرة وكبيرة عن مشاكل الاطفال وكيفية التدخل العاجل لحلها. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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