شكرا لقرائتكم خبر عن 260 وحدة صحية ومركز طبي بالمنيا يستقبلون الأمهات الحوامل بفعاليات العناية بصحة الأم والجنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، لليوم الثالث على التوالي فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الام والجنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على صحة المرأة المصرية، والعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وذلك للعناية بصحة الأم والجنين والتي تهدف لفحص السيدات الحوامل خلال مراحل الحمل حتى الولادة.

وتابع «ناي» ان ذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأضاف الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبي وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى المحافظة عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.