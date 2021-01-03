شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تسير حملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق الغرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الأقصر، تسيير حملات من الشرطة، والوحدات المحلية، والصحة، والتموين، على مختلف الأماكن والمؤسسات الحكومية، والمحال التجارية، والكافيهات والمقاهى والمطاعم، للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامة على المخالفين.

كما شهدت مواقف القرى والمدن، التزام السائقين والركاب، بارتداء الكمامات، وكذلك سائقى الدراجات البخارية، وتم مراجعة موقفهم من خلال ضباط المرور في دوريات متحركة وثابتة، وكذلك التزام كامل بالكمامة داخل البنوك، والمحاكم تطبيقها خلال الفترة الماضية. فيما شهدت أسواق الماشية بجنوب الأقصر، التزام كامل من المتواجدين لبيع وشراء الماشية، بارتداء الكمامة والتنبيه على بعضهم بعدم خلعها لمواجهة الفيروس، والحماية من انتشاره.

وشدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدى لفيروس كورونا، والمنع الكامل لسرادقات العزاء والأفراح ووقف أي فاعليات ومهرجانات، مع غلق أي منشأة تنظم أية احتفالات، وتفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة.

كما شدد محافظ الأقصر على متابعة الألتزام بنسبة 50 % للمطاعم والكافيهات وتطبيق غرامة فورية، وقدرها 4 الأف جنيه، مع غلق المنشآة لمدة أسبوع، ومع تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق، واستمرار تفعيل المتابعة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها والاستمرار في تقديم الخدمة.