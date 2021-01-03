شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» يكرّم الطالب ممثل مصر في المسابقة الأفريقية للروبوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، صباح اليوم الأحد، عمر عماد درويش، الطالب بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة دار التربية الرسمية للغات بشبين الكوم، والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية وتأهله لتمثيل مصر على مستوى قارة أفريقيا في المسابقة الأفريقية للربوت عن الذكاء الاصطناعي لابتكار مشروع يساعد الكائنات البحرية.

وأكد مدير تعليم المنوفية على وقوفه وكافة القيادات التعليمية داعمين لكل أبنائنا المبتكرين والمبدعين والموهوبين ومساعدتهم لتنمية مهاراتهم ومواهبهم بإعتبارهم الاستثمار الأمثل في نجاح العملية التعليمية.