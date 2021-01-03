شكرا لقرائتكم خبر عن سيراً على الأقدام .. جولة لمحافظ المنيا لمتابعة التزام المواطنين بـ«إجراءات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وتابع المحافظ خلال جولته التزام الموظفين والمواطنين المترددين على عدد من المصالح الحكومية واماكن تقديم الخدمة، بارتداء الكمامات الواقية.

وأعلن أنه تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، فانه سيبدأ، اليوم الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

تابع التزام المواطنين المترددين على عدد من البنوك، ومحطة سكك حديد المنيا وكذلك موقفي السيارات لمراكز شمال وجنوب المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولته، وجه المحافظ رئيس المدينة، بتطبيق قرار الغرامة الفورية على أحد المترددين على البنك الأهلي لعدم ارتداء الكمامة، كما وجه إدارة المرور بسحب رخصة ميكروباص وإيقافه لمدة شهر، لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع الأجهزة الامنية فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددًا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما شدد المحافظ على الالتزام بقرار نسبة 50% في المطاعم والكافيهات والمقاهي.

ويهٌيب المحافظ بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالقرار وحرصا على سلامة وصحة العاملين وجميع مواطني المحافظة.

محافظ المنيا يتابع تطبيق قرار رئيس الوزراء

محافظ المنيا يتابع تطبيق قرار رئيس الوزراء

محافظ المنيا يتابع تطبيق قرار رئيس الوزراء