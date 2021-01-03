شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تلتزم في أول يوم تطبيق «غرامة الكمامات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جميع المصالح الحكومية ووسائل المواصلات العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، التزاما ملحوظا من المواطنين مع أول أيام تطبيق قرار غرامة عدم ارتداء الكمامة في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩».

وشهدت مكاتب البريد وخاصة مكتب بريد محطة الرمل وسط المدينة إجراءات مشددة بارتداء الكمامة سواء للموظفين أو جمهور المتعاملين.

أما بالنسبة للمواصلات العامة والميكروباص فشهدت التزاما تامًا مع عدم السماح لأي شخص بالصعود دون ارتداء الكمامة.

وكانت الحكومة، أصدرت قرارًا ببدء تطبيق غرامات فورية، اليوم الأحد، ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم ارتداء الكمامة.

ومن جانبه، وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستطبق اعتبارًا من اليوم الأحد 3 يناير، ومن يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا.

وأشار في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن القرار يشمل ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.

وتابع «أن المنشآت التي ستخالف قرارات مجلس الوزراء كالالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشاة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.

إلتزام ملحوظ فى اول أيام تطبيق غرامة عدم إرتداء الكمامة بالاسكندرية- صور

إلتزام ملحوظ فى اول أيام تطبيق غرامة عدم إرتداء الكمامة بالاسكندرية- صور

إلتزام ملحوظ فى اول أيام تطبيق غرامة عدم إرتداء الكمامة بالاسكندرية- صور

إلتزام ملحوظ فى اول أيام تطبيق غرامة عدم إرتداء الكمامة بالاسكندرية- صور

إلتزام ملحوظ فى اول أيام تطبيق غرامة عدم إرتداء الكمامة بالاسكندرية- صور

إلتزام ملحوظ فى اول أيام تطبيق غرامة عدم إرتداء الكمامة بالاسكندرية- صور

إلتزام ملحوظ فى اول أيام تطبيق غرامة عدم إرتداء الكمامة بالاسكندرية- صور

إلتزام ملحوظ فى اول أيام تطبيق غرامة عدم إرتداء الكمامة بالاسكندرية- صور