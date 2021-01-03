شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد في أول أيام صرف المعاشات بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب البريد وماكينات صرف العمله بمختلف مدن وقري محافظة كفرالشيخ زحام شديد من أصحاب المعاشات أملا في صرف المعاشات، واضطر الكثيرين للجلوس بالشوارع وعلي الارصفه المجاوره انتظارا لدورهم في الصرف.

وقال صلاح محمود من أصحاب المعاشات بمدينة دسوق أنه وطبقا للتعليمات قام بتسليم الفيزا كارت الخاصه بصرف معاشه لمكتب بريد دسوق منذ أكثر من شهرين لاستبدالها باخري، وحتي الان لم يتم استلام الفيزا الجديده ويحضر يوميا للاستفسار عن الفيزا الجديده والوقوف في طابور طويل ،وللاسف يتم ذلك بطريقه بدايه يدويه ،واضطر لصرف معاشي يدويا من البريد وذلك يتسبب في خلق الازدحام.

وطالب حسن محمود من أصحاب المعاشات حل مشكلة الفيزا كارت وإرسال خطابات للعملاء بمجيءها من عدمه بدلا من الوقوف طوابير بتلك الطريقه المهينه،كما طالب السيد فوده، من أصحاب المعاشات بإصلاح ماكينات الصرف المغطاه وتزويد الشوارع بماكينات جديده للحد من هذا الزحام وإهانة أصحاب المعاشات.

