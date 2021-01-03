شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق السويس- القاهرة من كلا الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعاد مرور السويس فتح طريق السويس القاهرة من كلا الاتجاهين أمام السيارات، اليوم الأحد، بعد غلقه نتيجة وجود شبورة حجبت الرؤيه عن الطريق.
وكانت إدارة المرور اغلقت الطريق صباح اليوم بسبب الشبورة التي أحدثت صعوبة في الرؤيه مما قد تؤدي إلى حدث حوادث للمركبات المارة على الطريق، فتم غلقه حتي الساعة الثامنه ونصف صباحا لحماية المواطنين إلى انتهت الشبورة لتعيد فتحه ثانيا.
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