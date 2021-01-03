شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة في واقعة الحسينية: دكتور العناية أبلغ مدير المستشفى بنقص الأكسجين ولكنه تقاعس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب، عن دائرة الحسينية بمحافظة الشرقية، تفاصيل الفيديو المتداول داخل مستشفى الحسينية المركزي يظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى، وأخر مستجدات الواقعة.

وقال«رحمو»، في تصريح لـ«المصري اليوم»:«بضمير مستريح الـ5 مواطنين اللي ماتوا، نتيجة إهمال من مستشفي الحسينية، وسوء إدارة لأزمة نقص الاكسجين، وما يردده مدير المستشفى غير صحيح، مش ممكن عزرائيل ياخد أرواح 5 مواطنين من مكان مرة واحدة».

وأضاف:«معلوماتي تقول أن دكتور العناية المركزة، أبلغ مدير المستشفى بوقت كاف بإمكانية نقص الأكسجين، على الأقل بساعة، ولكن رغم ذلك تقاعس المدير، وتأخر نقل الأنابيب لمدة كبيرة، أدت إلى حالات الوفاة».

وتابع:«مدير المستشفى ابلغني بأن من ماتوا 4 وليس 5 كما يتردد، وأن الأكسجين متوفر ولا صحة لنقصه، ولكني على يقين ان ما حدث إهمال جسيم لن يمر مرور الكرام، وسيتم محاسبة المقصر، مهما كان، وللأسف الشديد، ليس لي الحق أن أقوم بأي طلب أو متابعة لدى الجهات الحكومية إلا بعد حلف اليمين يوم 10 يناير، وبالتالي لا يحق لي ممارسة ادواتي الرقابية».

واختتم: «نفي واقعة نقص الأكسجين كارثة، والصح مواجهة الأزمة والاعتراف بها، وليس إنكارها، حتي لا تتكرر المأساة».

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا فيديو من داخل مستشفى الحسينية المركزي يظهر وفاة عدد من مرضى كورونا، قالوا إنه بسبب توقف ضخ الأكسجين، بينما ينفي محافظ الشرقية صحة الواقعة.