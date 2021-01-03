شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش النيل ببنها ويوجه بسرعة دفع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، بتفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، يرافقه اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتورة نهي عبدالعزيز ممثل عن جهاز التنسيق الحضري، والمهندس اسامة خليل وكيل وزارة الري والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندس، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى، وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة.

وقد قام مدير التطوير الحضري بعرض عناصر التطوير على المحافظ والتي تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه .

ووجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

كما تفقد عينات المقاعد المصنوعة من الرخام واشكال الاعمده الديكوريه وقد وجه المحافظ بعمل رمبات لذوي الاحتياجات الخاصه بامتداد الكورنيش وايضا امام مداخل مسجد ناصر كما وجه بتوزيع الوان الانترلوك على امتداد الكونيش وذلك لاختيار المناسب منها، لتعميمه بكورنيش النيل، مشددا على ضرورة عدم تأثير الأعمال الجارية على راحة المواطنين.

يذكر انه تم عقد اجتماع تنسيقي لعرض الرسومات التصميمية والتخطيطية الخاصة بالمشروع ومراجعة كافة اعمال التشجير بما يتناسب مع حجم هذا المشروع، وقد وجه الهجان بضرورة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد وان يتم زيادة المسطحات الخضراء وزراعة اشجار كبيرة لاستكمال المظهر الجمالي للمشروع.

يذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من السيد المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.