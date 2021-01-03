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شكرا لقرائتكم خبر عن «الروم الكاثوليك» تقرر تعليق القداسات في الكنائس حتى 14 مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت طائفة الروم الكاثوليك في مصر، تعليق القداسات في الكنائس حتى يوم الاثنين 14 مارس المقبل، والتى تشمل عيد الظهور الالهى ويكتفى بقداس واحد فقط وعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل قداس واحد وأيام الآحاد قداس واحد فقط.
وأكدت أن قراراتها تطبيقاً لإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالحد من التجمعات.
ويحدد كاهن الرعية موعد قداس الأحد صباحا أو مساءا بنظام الحجز مع وكلاء الكنائس، كما قررت الطائفة منع قداسات الاربعين ويتم الاكتفاء بالصلاة في المنزل.
وعن قداس عيد الميلاد يوم الأحد المقبل، حدد الطائفة أن يقام قداس واحد الساعة السابعة مساء بحضور 100 مسيحي فقط .
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