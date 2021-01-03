شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة البحيرة تزيل عقارًا بسبب خطورته على المارة والجيران (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكروري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، قرارًا بإزالة عقار مبنى على مساحة 100 مترًا لخطورته على المارة والجيران.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى رؤساء الوحدات المحلية فى المراكز بمراجعة مواقف العقارات والتى الصادر لها قرارات تنكيس فى نطاق الوحدات المحلية، وتوجيه لأصحابها والسكان بإجراء أعمال الصيانة والترميم أو التنكيس حفاظًا على أرواح المواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو قرار إزالة منزل مساحته 100 مترًا وصادر له قرار إزالة، وهو مكون من دورين أرضي وأول علوي، فى منطقة السوق القديم، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض لخطورة المبنى الداهمة على المارة سكان المنازل المجاورة.

محافظة البحيرة تزيل عقارًا بسبب خطورته على المارة والجيران

محافظة البحيرة تزيل عقارًا بسبب خطورته على المارة والجيران

محافظة البحيرة تزيل عقارًا بسبب خطورته على المارة والجيران

محافظة البحيرة تزيل عقارًا بسبب خطورته على المارة والجيران