شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تبدأ تركيب الفلنكات والقضبان للقطار الكهربائي العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة النقل في تركيب الفلنكات والقضبان للقطار الكهربائي العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان، حيث تم الانتهاء من ٢٠℅ من أعمال السكة الحديدية.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأحد، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، الذي يبلغ طوله 90 كم، بـ16محطة،

وتابع الوزير أعمال إنشاء المحطات والانفاق والكباري وكذلك أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع، والتي تشمل (البازلت –الفلنكات- القضبان)، حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات، وبلغت نسبة تنفيذها 20%، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني- تشطيبات) 71.5 % حيث تمتد المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة الإدارية 1 بعدد 11 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2، ومخطط افتتاح المرحلتين في إحتفالات أكتوبر 2021.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تشمل محطات (العاصمة الإدارية 3- القيادة الإستراتيجية- المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع)، حيث جاري أعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات تمهيدًا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد الوزير، خلال جولته، على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كل الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد في المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة (العبور– المستقبل– الشروق– هليوبوليس الجديدة- بدر– المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة).