شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة في الأقصر: إجازة وسط المقابر الفرعونية (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على صورة من إجازة الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في محافظة الأقصر للاستمتاع بجوها المشمس وعظمة الحضارة الفرعونية القديمة.

واصطحبت الوزيرة، اليوم الأحد، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، لزيارة مقبرة رمسيس السادس، بوادي الملوك والملكات بالبر الغربي.

وانبهرت الوزيرة من تصميم المقبرة وما تحتويه من رسومات ونقوش وألوان في حالة جيدة من الحفظ.

ومقبرة رمسيس السادس تتكون من مجموعة من الممرات الهابطة في خط مستقيم تؤدي إلى حجرة الدفن في العمق تحت الأرض.

كما أن المقبرة تحتوي على مناظر العديد من النقوش الجنائزية التي تساعد الملك في الانتقال بسلام إلى الحياة الأخرى، فقد زينت أولى الممرات الهابطة بكتاب البوابات وكتاب الكهوف وكتاب السماء، وزينت الممرات التي تليها بمناظر من الأمدوات، وكتاب الموتى، وكتاب السماء، بينما زينت حجرة الدفن بمناظر من كتاب الأرض.

وزينت الأسقف بمناظر ونقوش فلكية بعض هذه النصوص الجنائزية هي عبارة عن مجموعات من التعاويذ، والبعض الآخر عبارة عن خرائط للعالم السفلي، تصف رحلة إله الشمس الليلية اليومية خلاله، والتى تمكن الملك من ضمان إعادة ولادته في الأفق الشرقى عند الفجر مثل إله الشمس.