شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق «شبرا- بنها الحر» أمام السيارات.. و«المرور»: لم يشهد أي حوادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت الإدارة العامة لمرور القليوبية، طريق «شبرا- بنها الحر» من الاتجاهين أمام السيارات بعد زوال الشبورة المائية وتحسن الرؤية، بعد أن غطَّت شبورة مائية، صباح الأحد، العديد من مدن محافظة القليوبية خاصة الطريق الزراعى «القاهرة- الإسكندرية» و«شبرا – بنها» الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة

وقال مصدر بالإدارة العامة لمرور القليوبية إن طرق القليوبية لم تشهد أي حوادث طرق اليوم، وتوجد سيولة مرورية على جميع المرق بفضل الاحتياطات الأمنية والمرورية.

وناشد العميد أمجد محفوظ، مدير الادارة العامة لمرور القليوبية، السائقين والمواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة مع الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأي سيارة، وعدم تخطي السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.