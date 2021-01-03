شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعى يحذر من تأثير الشبورة والصقيع على محاصيل الخضر والفاكهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور عبداللاه سيد حسين، عميد زراعة بني سويف، وأستاذ وقاية النبات، بضرورة إجراء عمليات الوقاية للمحاصيل الحقلية خاصة الخضر والفاكهة وقت الشبورة وتجنب حدوث الصقيع.

وأشارت «عبداللاه» إلى أن الشبورة والصقيع يؤثران بشكل كبير على البادرات والأزهار والثمار مما يتطلب القيام بعمليات تدفئة متنوعة، مشددًا على ضرورة استخدام وسائل التدفئة المختلفة المتوفرة وحسب الإمكانيات المتاحة، من خلال الدفايات التي تعمل بالجاز أو الزيت المعدني المحروق، واستخدام هذه المواد المشتعلة مخلوطة مع الرمل وتوضع في عبوات من الصفيح وتوزع في الحقل في عدة نقاط ويتم اشعالها ليلا، والهدف هو تحريك الهواء في الفترات التي يتوقع حدوث الشبورة ونزول الصقيع، فضلا عن استخدام الأغطية البلاستيكية ونوعها يؤثر في القدرة على تقليل أثر الصقيع فاستخدام البلاستك IR يساعد في تقليل الحرارة المفقود، ورش النباتات بإحدى المبيدات النحاسية أو الكبريتية للوقاية من الأمراض الفطرية التي تنشط مع زيادة معدل الرطوبة في الجو.