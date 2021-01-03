شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة والتعديات علي الأراضي الزراعية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية والأمنية، لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية، لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحى ثان الزقازيق، حملة مكبرة بنطاق الحي أسفرت جهودها عن إيقاف أعمال مخالفة تحويل وحدة سكنية إلى محلات تجارية بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة لتنفيذ قرارين إزالة كلية في المهد بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق، تم من خلالها إزالة ٢ مقبرة على الأرض الزراعية بمساحة ٢ سهم، كما تم إزالة ورفع كونتر حديد تم وضعة على الأرض الزراعية بمساحة ٢٠متر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

فيما شنت الأحهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة إزالة فورية لحالة تعدى على الأرض الزراعية، عبارة عن بناء سور بالدبش الابيض على مساحه ٣٠ متر بعزبة الكيلانية بالوحدة المحلية كفر أيوب، كما تم إزاله حالة تعدي على الأرض الزراعيه عبارة عن بناء بالدبش الأبيض على مساحة ٨٠ متر، بعزبة تل الجراد التابعه للوحدة المحليه أنشاص الرمل وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بإزالة سور بالدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية سماكين الشرق على مساحة 100متر طولي تقريباً ،وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.