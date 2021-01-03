شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: لم نحدد موعد لبدء توزيع لقاح كورونا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتورمحمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أنه لا يوجد موعد محدد حتي الآن لبدء التطعيم باللقاح الخاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض كافة التفاصيل الخاص بالتطعيمات.

وقال تاج الدين لـ«المصري اليوم»، إن وزارة الصحة، ستعلن التفاصيل الكاملة لخطة التطعيمات في مصر، فور الانتهاء من تحديد المواعيد المحددة.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 654 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113480 حالة حتي الآن، وتسجيل 1407 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.

وذكر الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 140878 حالة من ضمنهم 113480 حالة تم شفاؤها، و7741 حالة وفاة.