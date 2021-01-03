شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم قطعة أرض لـ «الشباب والرياضة» لإقامة قرية أوليمبية بمدينة شرق بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد «سلام»، عن تسليم قطعة أرض بمساحة ٣٢٥ فدانا بمحاور الطرق لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وذلك لإقامة مشروع القرية الأوليمبية، بمدينة شرق بورسعيد «سلام».

وأشار حسين، إلى أن تسليم قطعة الأرض، يأتى في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، لإقامة مدينة أوليمبية، بنظام نقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة، حيث قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة، وتم تسليم الموقع في وجود المسؤولين عن الجهاز والوزارة.​