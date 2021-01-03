شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدا لبدء توزيع لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تتفقد مركز طبي النزهة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، مركز طبي النزهة الجديدة، أحد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية للمركز، تمهيدًا لبدء توزيع لقاح كورونا على الفئات المستحقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم صندوق تحيا مصر، لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

ورافق الوزيرة في جولتها الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والمهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت التجهيزات بمركز تلقي اللقاح، واطمأنت على تواجد الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية وثلاجات لحفظ اللقاحات، وأجهزة كمبيوتر لتسجيل البيانات، وذلك ضمن ميكنة كافة مراكز تلقي اللقاح وإدراجها بمنظومة التشغيل التي تربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والخط الساخن لوزارة الصحة والسكان وأماكن تلقي جرعات اللقاح.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة، ناقشت مع وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خطة تطوير ورفع كفاءة مراكز تلقي اللقاح من حيث أعمال الإنشاءات والتأكد من كفاءة المرافق، كما وجهت بإحلال وتجديد الفرش غير الطبي بكافة المراكز وتوفير كراسي متحركة، للتسهيل على المواطنين حرصًا على خدمة وسلامة كبار السن.

وتابع أن الوزيرة تفقدت أيضًا المسارات المقرر أن يمر بها متلقي اللقاح، بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، لافتًا إلى أن مركز تلقي اللقاح يشمل ٤ غرف منها غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وغرفة الموافقة المستنيرة، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية بعد التطعيم، مضيفًا أنه بعد تلقي الجرعة الأولى يتسلم المواطن كارت المتابعة الصحية وبه ميعاد تلقي الجرعة الثانية.

وذكر مجاهد، أن مركز تلقي اللقاح يضم أطباء لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، بالإضافة إلى مدخلي البيانات والإداريين.