شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور المنيا» تغلق 4 طرق سريعة عدة ساعات بسبب الشبورة المائية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الإدارة العامة للمرور في المنيا، 4 طرق سريعة، بينها طريقين شرق النيل، وثالث غربي، والطريق الزراعي مصر أسوان، لعدة ساعات بسبب الشبورة المائية.

فيما تسببت الشبورة في توقف الحركة المرورية ببعض الطرق الإقليمية منذ الساعات الأولى من الصباح.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء محمود خليل، مدير الأمن، فرق مرورية في جميع الاتجاهات بالطرق، للحد من السرعات، ووضعت علامات إرشادية.

فيما كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، غرف العمليات بمتابعة الطرق، والحوادث، وإعداد تقرير بالحالات، ومدى الاستعانة بالأجهزة التنفيذية.