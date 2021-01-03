شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة ديرمواس تبدأ العمل في تطوير الكورنيش الشمالي على ترعة الإبراهيمية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، العمل في تطوير كورنيش ديرمواس الشمالي على ترعة الابراهيمية، بعمق 6 أمتار وممشى مجاور للمياه بطول الكورنيش، كمتنفس لأهالي ديرمواس وإضفاء طابع حضاري وملمح جمالي يتناسب مع تاريخ ديرمواس ومكانتها، وذلك ضمن الخطة الموحدة وبتكلفة مالية ٥ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

وقالت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، خلال تفقدها العمل، ترافقها المهندسة أسماء محمود، مدير المشروعات بالإدارة الهندسية، إنها وجميع الأجهزة التنفيذية بالمركز يبذلون قصارى جهودهم لتحقيق المزيد من المشروعات لخدمة أهالي دير مواس.

وأوضحت أنها تتابع عن كثب كل مطالب أبناء المركز وتضعها في بؤرة اهتمامها، وأنها لن تسمح بالتقصير في أي قطاع، وأنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراء ضد أي مسؤول لا يؤدي عمله على أكمل وجه.