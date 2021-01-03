شكرا لقرائتكم خبر عن تزويج 1263 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود فؤاد، نائب مدير عام الأورمان اليوم الأحد، أن الجمعية تستكمل دعمها لزواج الفتيات اليتيمات وأن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة أسوان استطاع تيسير زواج عدد (1263) فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية .

واشار إلى أن الأورمان أطلقت مؤخراً مبادرة «خير بالتقسيط» وهى مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يقوم المواطن بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهريًا لمده 10شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين .

وأختتم فؤاد أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في محافظة أسوان، حيث نجحت في دعم اتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في جميع مراكز المحافظة (أسوان- ادفو- دراو- كوم امبو- نصر النوبة)، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في انحاء المحافظة .