شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتنظيم العمل حفاظًا على صحة العاملين بالتربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 7 لسنة 2021، بأن يتولي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، تخفيض عدد العاملين بالمدارس بجميع مراحلها بالتناوب فيما بينهم خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس بواقع يومان أسبوعياً، وذلك خلال الفترة من 2 /1 /2021 حتى 18 /2/2021، وفي حالة حاجة العمل للمذكورين يحق تكليفهم بأداء الأعمال المكلفين بها وإنجازها بما لايؤثر على أداء العمل، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

أوضح المحافظ أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81/2016 بشان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2726/2020، وعلى قرارنا رقم 9296/2020 ،وفي ضوء ما إتخذته المحافظة من إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمنظومة التعليمية