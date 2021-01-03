شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع أسعار الألبان.. مبادرة لمكافحة جشع «السريحة»: «خلي اللي يشيل يشيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن إيهاب شرابيه، نائب رئيس شعبة منتجى الألبان، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إطلاق مبادرة تجار ومصانع منتجات الألبان في الإسكندرية، تحت شعار «خلي اللى يشيل يشيل»، لمواجهة جشع «سريحة الألبان»، والذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما يؤثر بشكل سلبي على جمهور المستهلكين في النهاية.

وقال «شرابية»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن السوق يشهد حالة جنونية في ارتفاع أسعار منتجات الالبان، مما يعرض منتجى الألبان للخسارة، بسبب هذه الظاهرة، ويصيب الحركة بالركود والشلل، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، والتى يعانى منها المواطنين، خاصة محدودي الدخل علاوة على ظاهرة كورونا المستجد، تجعل الأمور فوق طاقة الجميع، ما يتطلب سرعة ضبط الأسعار وخفضها مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح، أنه بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار اللبن من قبل السريحة، فان أكثر من 60% من مصنعي منتجات الألبان لجئوا إلى الاقتراض من البنوك، ما يعرض مصانعهم للخسارة، وعدم سداد القروض .

ولفت إلى أن رابطة منتجى الألبان، عقدت اجتماع عاجل، لبحث كيفية مواجهة جشع «السريحة» وخفض الأسعار، أسفر عن إصدار عدة قرارات، من بينها خفض سعر كيلو اللبن ليبدأ من 5.5 جنيه، بدءا من غداً الاثنين، قابل لمزيد من الخفض، وسعر الجبنة ليبدأ من 55 جنيه للكيلو قابل للنزول، والتنبيه على أصحاب المصانع ومعامل منتجات الألبان بالتنبيه على سريحة الألبان بنزول الأسعار بدلاً من التوقف عن استلام اللبن بصورة دائمة ومن ثم توقف المهنة ذاتها.