شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «دمياط الجديدة»: تنفيذ أعمال تنسيق الموقع لـ 15 عمارة بمشروع سكن مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعدد(١٥) عمارة بإجمالى (٣٥٨) وحدة سكنية بمشروع سكن مصر جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، والتى سيبدأ تسليمها.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والمرافق، حيث تم تركيب عدد( 3) أكشاك محولات بقدرة 500كيلو فولت وتربيط الكابلات، واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات، حتى تكون جاهزة للتسليم للحاجزين.

وأكد المهندس محمد رجب، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة في التوقيتات المحددة.