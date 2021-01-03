شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجالس إدارات للتجمعات الزراعية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة تعمير شمال سيناء عن تشكيل مجالس إدارات للتجمعات الزراعية المتكاملة بالتنسيق مع المحافظة لإدارة المشروعات وتوزيع ما يكفى من الإنتاج على الأهالى وتسويق الفائض في الأسواق بأسعار رمزية.

وقال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه من المخطط في المستقبل إضافة مشروعات مزارع الدواجن ومعاصر وتعبئة وتغليف الزيتون وزراعة أشجار النبق ليتغذى عليها النحل البرى لإنتاج عسل السدر الجبلى.. بجانب الاهتمام بالمرأة البدوية بإنشاء مراكز تدريب ومشاغل لتعليم المرأة القراءة والكتابة والحرف اليدوية والخياطة والتطريز والتفصيل والتريكو وغيرها من الحرف للحفاظ على التراث الشعبى السيناوى..بالاضافة إلى الاهتمام بتربية الأغنام والماعز لإنتاج اللحوم والأصواف، وكذا اقامة المزارع السمكية لانتاج الأسماك بكميات كبيرة لزيادة الدخل وإتاحة فرص التدريب والعمل لأبناء سيناء.

لفت إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية في عدد 25 تجمعا ( 13 تجمعا بشمال سيناء، وهى: الرواق، صدر الحيطان، المليز، الهرابة، أبوالمراحيل، المتمثنى، بئر بدا، الكونتيلا 2، الكونتيلا 3، الكونتيلا 4، الكونتيلا 5، نثيلة، أم الخرز ) وعدد 12 تجمعا بجنوب سيناء