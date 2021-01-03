شكرا لقرائتكم خبر عن فرق أمنية ومرورية لمتابعة تطبيق ارتداء الكمامة في محافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت فرق أمنية ومرورية، بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، لمتابعة تطبيق ارتداء الكمامة، وذلك في اليوم الأول، لتطبيق قرار رئيس الوزراء، بشأن تغريم المخالفين عن ارتداء الكمامة .

وكلف اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، مآموري مراكز الشرطة والأقسام، والإدارات العامة للمرور، بنشر فرق أمنية بالشوارع والميادين العامة، لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات الوقائية .

فيما كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء المراكز والقرى، بالمرور على المحلات والكافيهات والمقاهي، والمطاعم، للتأكد من الالتزام بقرارات رئيس الوزراء بارتداء الكمامات، والتباعد، والتشغيل بنسبة 25 %.

اللواء اسامة القاضي ، محافظ المنيا