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فرق أمنية ومرورية لمتابعة تطبيق ارتداء الكمامة في محافظة المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت فرق أمنية ومرورية، بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، لمتابعة تطبيق ارتداء الكمامة، وذلك في اليوم الأول، لتطبيق قرار رئيس الوزراء، بشأن تغريم المخالفين عن ارتداء الكمامة .

وكلف اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، مآموري مراكز الشرطة والأقسام، والإدارات العامة للمرور، بنشر فرق أمنية بالشوارع والميادين العامة، لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات الوقائية .

فيما كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء المراكز والقرى، بالمرور على المحلات والكافيهات والمقاهي، والمطاعم، للتأكد من الالتزام بقرارات رئيس الوزراء بارتداء الكمامات، والتباعد، والتشغيل بنسبة 25 %.

اللواء اسامة القاضي ، محافظ المنيا

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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