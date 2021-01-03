شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك نقص في الأكسجين داخل المستشفيات؟.. مستشار الرئيس يكشف الوضع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه توجد في مصر تجارب كبيرة داخل مجال صناعة اللقاحات، في ظل تسارع العالم لتقديم لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف «تاج الدين»- في تصريحات لبرنامج «هذا الصباح»، مع أسماء مصطفى، على شاشة «إكسترا نيوز»- أن اللجان العلمية تقوم بدراسة ملفات اللقاحات، وبناء عليه تخرج موافقة هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن الموافقات على اللقاحات تكون نوعين، أحدهما يخرج بعد دراسة طويلة على اللقاح، والآخر يكون طارئًا نظرًا لاختصار المدة البينية بين المراحل المختلفة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الجهود مشتركة ما بين الدولة والمواطنين لأنه مرض وبائي ينتشر بين الناس، ولذلك فإن التعليمات الوقائية التي تطلبها الدولة لابد من تنبه المواطنين إليها وتطبيق جميع قواعد الوقاية.

وتطرق «تاج الدين» إلى زيادة إنتاج الأكسجين ودعم المستشفيات به، وقال في البداية هناك زيادة في استهلاك الأكسجين خلال فصل الشتاء لعلاج الحالات المصابة بكورونا، بجانب أنه في فترة الشتاء تتزايد بعض المضاعافات لأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة، بجانب الحالات المختلفة التي تصل إلى المستشفيات، وأضاف أنه على الفور تم التنسيق بين شركات إنتاج الأكسجين ووزارة الصحة لإعادة عمل البعض منها، بجانب زيادة الإنتاجية.

وتابع مستشار الرئيس: «هناك احتياطي استراتيجي وكمية كافية من الأكسجين لدعم مراكز تقديم الخدمة في المستشفيات والحالات التي تحتاج إلى أكسجين في المنازل».

وعن التحور لفيروس كورونا وظهور سلالة جديدة ظهرت في عدد من الدول، قال إن التحور ظاهرة طبيعية معروفة عند كل الفيروسات، والدليل أن تطعيم الأنفولنزا الموسمية يتغير.