النقل العام تبدأ تطبيق الغرامة الفورية على مخالفي ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على أنه تم بدء تنفيذ حملات تفتيشية على جميع خطوط هيئة النقل العام لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات في أول يوم لتطبيق الغرامة الفورية.

وقال علي، لمصراوي، إن جميع سائقي ومحصلي هيئة النقل العام ملتزمين بارتداء الكمامات في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد على بدء تنفيذ تطبيق الغرامات الفورية لأتوبيسات النقل العام بواقع 50 جنيها لغير المرتدين للكمامة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات اليوم الأحد، تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة 50 جنيهًا، وفي حال الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.