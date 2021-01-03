"الشقق جاهزة للسكن".. تسليم أول وحدات في العاصمة الإدارية (مواعيد وأرقام العمارات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

مشروعات عملاقة تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الحي الحكومي للمنطقة المركزية التي تضم 20 برجا من ضمنهم الأعلى في أفريقيا، لأكبر مدينة للثقافة والفنون، ومدينة أخرى للمعرفة، ثم الأحياء السكنية المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.

وتستعد وزارة الإسكان الآن لبدء تسليم أول وحدات داخل مشروع العاصمة الإدارية في الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، ويعتبر هذا الحي الذي يضم ما يقرب من 24 ألف وحدة سكنية أول المشروعات التي بدأ تنفيذها في العاصمة الإدارية والذي يتم تنفيذه على 1000 فدان، عبارة عن 8 مجاورات.

وقال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن تكلفة الحي السكني الثالث r3 بالعاصمة الإدارية، بلغت 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحي الثالث يتكون من 24 ألف وحدة و945 فيلا.

وانتهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من تنفيذ ما يقرب من 90% من الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية، حيث يعتبر هذا الحي من أول المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بالعاصمة الإدارية.

وأوضح عمارة تفاصيل الحى السكنى الجديد "جاردن سيتى" الذي تنفذه وزارة الإسكان داخل منطقة الـ r5 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى التكلفة الاستثمارية للحي السكني الجديد، والتي تصل لنحو 60 مليار جنيه.

وأكد أن حي جاردن سيتي يتضمن عمارات وأبراج وفيلات، لافتا إلى أن الأبراج تصل إلى 26 دورا، بينما العمارات مختلفة ما بين أرضي و5 أدوار وأرضى و6 وأرضي و7 أدوار.

وأشار إلى أن الطابع المعماري لحي جاردن سيتي يحمل الطابع الكلاسيكي القديم، لافتا إلى مصادر المياه لتنفيذ الحي السكني، موضحا أنها ستكون عبارة عن مياه المعالجة الثلاثية في إطار تدوير المياه وإعادة استخدامها.

وأصبحت الشقق جاهزة للسكن، بعد انتهاء عمليات التنفيذ بها، ويبدأ غدا الأحد 3 يناير تسليم أول شقق داخل الحي السكني في العاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر التسليم حتى 5 يوليو المقبل، وتتواجد الوحدات في المجاورتين (D1 - D8).

وجاء جدول التسليم على النحو التالي:

أولا- المجاورة D1:

- العمارة 1 إلى 8 خلال الفترة من 3 إلى 20 يناير.

- أرقام العمارات 51، 52، 55، 56، 49، 50، 68، 69، 70، 71 خلال الفترة من 21 يناير حتى 15 فبراير.

- العمارة رقم 72، 73 وحتى 82 خلال الفترة من 16 فبراير حتى 21 مارس.

- العمارات أرقام 84، 85، 86، 87، 53، 54، 57، 58، 59، 60، 61، 69، 62، خلال الفترة من 22 مارس حتى 4 مايو.

- أرقام العمارات من 63 إلى 68 خلال الفترة من 5 مايو حتى 7 يونيه.

ثانيا- المجاورة D8:

- العمارات رقم 84، 89، 93، 91، 94، 85، 76، 88 خلال الفترة من 16 فبراير حتى 21 مارس.

- العمارات أرقام 95، 97، 92، 98، 82، 86، 80، 78، 79 ،69 ،74 خلال الفترة من 22 مارس حتى 4 مايو.

- العمارات أرقام 72، 71، 65 خلال الفترة من 5 مايو حتى 7 يونيو.

- وتم تخصيص الأيام من 7 إلى 21 يونيو لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D1، والأيام من 22 يونيو حتى 5 يوليو لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D8.

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