التطبيق بدأ.. تحرير غرامات لمخالفي ارتداء الكمامة في محافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحلات والكافيهات والمطاعم، حفاظا على الصحة العامة.

وتفقد المحافظ عددا من المواقف، من بينها ميدان رمسيس وعبدالمنعم رياض، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وأكد محافظ القاهرة على أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ستتم على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.

وشدد على أنه لاحظ خلال جولته وجود التزام كبير من المواطنين بارتداء الكمامات الأمر الذي يدل على وجود وعي كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.

وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث إن الالتزام بهذه الإجراءات سيساعد على اجتياز الأزمة.