شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهه في سوق التجزئة بالقاهرة والجيزة.. البرتقال بـ7.5 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصري اليوم» أسعار الفواكه، بسوق التجزئة بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، حيث يحل اليوسفي بلدي 8.75 جنيه، واليوسفي كلمنتينا 8.00 جنيهات، والبرتقال فلاحي بصرة 7.50 جنيه، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه، والبرتقال السكري 7 جنيهات، والموز البلدي 12 جنيهًا.

وسجل الرمان 13 جنيهًا، والكنتلوب 10 جنيهات، والجوافة 9 جنيهات، والكاكا 19 جنيهًا، والتفاح الإيطالي السكري 25 جنيهًا، والتفاح الأحمر السوري 25 جنيهًا، والتفاح الأصفر السوري 24 جنيهًا، والتفاح الأخضر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر البولندي 21 جنيهًا، والتفاح الأصفر البولندي 20 جنيهًا، والفراولة 18 جنيهًا.

فيما سجل البرقوق المستورد 45 جنيهًا، والعنب الأبيض 40 جنيهًا، والعنب الأسود مستورد 45 جنيهًا، والعنب كريمسون مستورد 50 جنيهًا، والكيوي 33 جنيهًا.