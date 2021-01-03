شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات في سوق التجزئىة بالقاهرة والجيزة.. الطماطم بـ4 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصري اليوم»، أسعار الخضروات، بسوق التجزئة بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، حيث سجلت الطماطم 4.00 جنيهات، وبطاطس التحمير 5.00 جنيهات، والفلفل الرومي 9 جنيهات، والبصل الأحمر والأبيض 8.5 جنيه، والكوسة 9 جنيهات، والفلفل صوب 4 جنيهات، والفلفل الأخضر حامي 6 جنيهات، والفلفل الأحمر شطة 9 جنيهات، والباذنجان الأسود 3.5 جنيه، والباذنجان مخدد 3.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 4 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات.

وسجل الليمون البلدي 13 جنيهًا، والليمون الحلو 11 جنيهًا، والليمون إضاليا 10 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات، والبنجر 7 جنيهات، والفاصوليا 7 جنيهات، والبسلة 12 جنيهًا، والبروكلي 13 جنيهًا.

فيما سجل أطباق باذنجان جاهزة 9.00 جنيهات، وطبق القلقاس الجاهز 10 جنيات، وطبق البسلة 14 جنيهًا، وقرع العسل 6 جنيهات.