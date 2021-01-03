«الأرصاد»: توضح حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري واستمرار الشبورة (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة مستمرة بشكل كثيف منذ 4 أيام ماضية، تصل إلى حد الضباب، وهو ما يتسبب في غلق العديد من الطرق، لانخفاض الرؤية.
وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامية رشا مجدي على قناة «صدى البلد»، أن الأجواء مستقرة منذ يوم 21 ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن هناك مرتفع جوي عملاق في منطقة روسيا، وبادئ بقوة في هذا الشتاء، وهو ما تسبب في عمل «بلوك» لمنطقة الشرق الأوسط عن طريق المنخفضات التي تعبر البحر الأحمر من الغرب إلى الشرق، وهو ما يمنع تكوين أمطار أو يتسبب حالة من عدم استقرار الطقس.
وتابع أن حالة الدفء واستقرار الجو الذي نعيشه سيستمر معنا حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن يكون دافئًا خلال فترات النهار، بينما شديد البرودة ليلًا والساعات الأولى من الصباح، مع استمرار وجود الشبورة ، بينما من الضروري الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.
واختتم تصريحاته، أن درجات الحرارة في القاهرة ما بين 22 و23 درجة مئوية، مطالبًا بضرورة الالتزام أثناء القيادة على الطرق في ظل وجود شبورة صباحًا، مضيفًا: «يوم الخميس الموافق 7 يناير أعياد الأخوة المسيحيين سيكون دافئًا وجميل جدًا».
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الوضع في مصر
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اصابات
140,878
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تعافي
113,480
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وفيات
7,741
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