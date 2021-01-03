شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: توضح حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري واستمرار الشبورة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة مستمرة بشكل كثيف منذ 4 أيام ماضية، تصل إلى حد الضباب، وهو ما يتسبب في غلق العديد من الطرق، لانخفاض الرؤية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامية رشا مجدي على قناة «صدى البلد»، أن الأجواء مستقرة منذ يوم 21 ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن هناك مرتفع جوي عملاق في منطقة روسيا، وبادئ بقوة في هذا الشتاء، وهو ما تسبب في عمل «بلوك» لمنطقة الشرق الأوسط عن طريق المنخفضات التي تعبر البحر الأحمر من الغرب إلى الشرق، وهو ما يمنع تكوين أمطار أو يتسبب حالة من عدم استقرار الطقس.

وتابع أن حالة الدفء واستقرار الجو الذي نعيشه سيستمر معنا حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن يكون دافئًا خلال فترات النهار، بينما شديد البرودة ليلًا والساعات الأولى من الصباح، مع استمرار وجود الشبورة ، بينما من الضروري الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

واختتم تصريحاته، أن درجات الحرارة في القاهرة ما بين 22 و23 درجة مئوية، مطالبًا بضرورة الالتزام أثناء القيادة على الطرق في ظل وجود شبورة صباحًا، مضيفًا: «يوم الخميس الموافق 7 يناير أعياد الأخوة المسيحيين سيكون دافئًا وجميل جدًا».