شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار السلع الغذائية الاساسية والخضروات والفاكهة، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، استقرار الأحد، حيث سجل سعر الأرز بين ٦ إلى ٧ جنيهات، والزيت الخليط بين 15 إلى 19 جنيها، والسكر يتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات.
فيما سجلت الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ3 جنيهات، والبصل 8 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ6.5 جنيه للكيلو، والفلفل البلدى بـ5 والليمون 9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات.
وسجل الكنتالوب 5 جنيهات، والتفاح السكرى 23 جنيها، والموز البلدى 12 جنيه، والعنب المستورد بـ 30 و35 جنيها.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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