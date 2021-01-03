شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يوزع بوسترات للتوعية بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع فرع جمعية الهلال الأحمر المصري، بشمال سيناء، بوسترات دعائية على مختلف المصالح الحكومية، بالعريش، للتوعية بكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد عمر محمد، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن متطوعي الهلال الأحمر، قاموا بتوزيع البوسترات على المصالح الحكومية، ومديريات الخدمات والمحال التجارية، والمواطنين، للتوعية بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف محمد، أن البوسترات تحث المواطنين على تطبيق الاجراءات الاحترازية وغسل الايدي باستمرار والبعد عن التجمعات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وعدم المصافحة والمعانقة والاحتفاظ بمسافة بين الاشخاص.