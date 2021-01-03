شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يوزع بوسترات للتوعية بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وزع فرع جمعية الهلال الأحمر المصري، بشمال سيناء، بوسترات دعائية على مختلف المصالح الحكومية، بالعريش، للتوعية بكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد عمر محمد، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن متطوعي الهلال الأحمر، قاموا بتوزيع البوسترات على المصالح الحكومية، ومديريات الخدمات والمحال التجارية، والمواطنين، للتوعية بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف محمد، أن البوسترات تحث المواطنين على تطبيق الاجراءات الاحترازية وغسل الايدي باستمرار والبعد عن التجمعات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وعدم المصافحة والمعانقة والاحتفاظ بمسافة بين الاشخاص.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يوزع بوسترات للتوعية بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.