«شباب الإسكندرية» تفوز بالمركز الثالث جمهوريا بمسابقة «اتجاه» لتنشيط السياحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، بقيادة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأفضل للمبادرات المجتمعية «اتجاه».

وقال مصدر مسؤول في مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المسابقة نفذتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بمركز شباب الأنفوشي، وشملت جائزة مالية قدرها ٥٠٠٠ جنيه، وتم تكريم القائمين على المبادرة، وهما كريم السيسي وسما محفوظ.

وأضاف المصدر، أن المبادرة تهدف لتنشيط السياحة في الإسكندرية، والتعريف بأهم معالمها السياحية ووضع خطط طموحة من شأنها الارتقاء وتنشيط السياحة في عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، والتي ساعدت على مواجهة التداعيات، تتمثل في التحول الرقمي في قطاع التعليم وتطويره والذي ساعد في استخدام أنماط التعليم عن بعد للتغلب على تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات من خلال أداء الامتحانات إلكترونيًا، وتوفير مكتبة إلكترونية وبنك المعرفة المصري، مع توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والأساتذة.

"شباب ورياضة الإسكندرية" تفوز بالمركز الثالث جمهوري بمسابقة "اتجاه" لتنشيط السياحة (صور)

"شباب ورياضة الإسكندرية" تفوز بالمركز الثالث جمهوري بمسابقة "اتجاه" لتنشيط السياحة (صور)

"شباب ورياضة الإسكندرية" تفوز بالمركز الثالث جمهوري بمسابقة "اتجاه" لتنشيط السياحة (صور)