شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الملاح: برنامج أطفال بلا مأوى يعمل في 13 محافظة الأكثر كثافة للأطفال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن برنامح كبار وأطفال بلا مأوى، بوزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، إن الوزارة بها أكثر من برنامج منهم أطفال بلا مأوى، وفريق التدخل السريع واللذان يعملان من أجل حماية الأطفال والكبار المتواجدين في الشارع.

وأوضح «الملاح»، خلال لقائه مع الإعلامي مي محمد جاد، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن برنامج أطفال بلا مأوى يتكون من عدة فرق تعمل في 13 محافظة، وهي المحافظات الأكثر كثافة للأطفال طبقًا لمسح تم تنفيذه عام 2014.

وأضاف «الملاح» أن هذا البرنامج يتكون من 5 محاور أساسية، وأن فرق الشارع هم 17 وحدة متنقلة، ويشمل عدد كبير من الأتوبيسات يجوب الشوارع، ويعمل داخل كل وحدة متنقلة فريق مدرب على أعلى مستوى بهم أخصائي اجتماعي وأخصائي نشاط مسعف وأخصائي إدارة حالة هذا الفريق تم اختياره بعناية، ويتوجه لأماكن تجمعات الأطفال طبقا لخريطة معتمدة في الوزارة بأماكن تجمعات الأطفال ويبدأ التعامل مع الأطفال في الميادين وأسفل الكباري، وهي أشبه بدار رعاية متنقلة.

ولفت «الملاح» إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.