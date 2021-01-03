شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات خلال تعاملات اليوم.. والدولار يسجل هذا الرقم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار تداول العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، استقرار خلال تعاملات الأحد، في عدد من البنوك وشركات الصرافة، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.٧8 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي ٤.٢6 جنيه للشراء و٤.٢9 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي 4.8 جنيه للشراء و4.٢٠ جنيه للشراء، والدينار الكويتي سجل ٤٨.٧٥ جنيه للشراء و51.٨٢ جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه، وفقا لأسعار البنوك عند مستوى ٢١.43 جنيه للشراء، 20.89 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في السوق المحلية عند مستوى ١٩.٢3 جنيه للشراء، ١٩.36 جنيه للبيع .