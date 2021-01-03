شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز محليًا.. تعرف على أسعار السوق المصرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ٨٢٧ جنيها للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم .

وسجل سعر جرام الذهب 18 سجل ٧٠٩ جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب 24 سجل ٩٤٥ جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب سجل 6616 جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٩٨ دولارا.