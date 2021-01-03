شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز محليًا.. تعرف على أسعار السوق المصرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ٨٢٧ جنيها للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم .
وسجل سعر جرام الذهب 18 سجل ٧٠٩ جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب 24 سجل ٩٤٥ جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب سجل 6616 جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٩٨ دولارا.
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الوضع في مصر
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اصابات
140,878
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تعافي
113,480
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وفيات
7,741
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