شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 11.6 طن دقيق مدعم بمخبز بلدي في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين وسط الاسكندرية، برئاسة أحمد سويدان، مدير الادارة، حملة مفاجئة بالاشتراك مع مباحث تموين وسط، شملت المخابز البلدية في نطاق الادارة، الأحد، أسفرت عن ضبط ماكينة صرف خبز بلدي لأحد المخابز البلدية داخل مخبز بلدي آخر، والتى تم استقدامها من إدارة تموينية أخرى مخالفا بذلك القوانين والتعليمات.

وجاءت الحملة تنفيذا لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والدقيق المدعم، حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة.

وحررت الحملة محضر تصرف في 232 شيكارة دقيق مدعم لنفس المخبز، بإجمالى وزن 11 طنا و600 كيلو دقيق بلدي مدعم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.